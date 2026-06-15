En una ceremonia realizada en el Gobierno Regional de Ica, fueron reconocidos el abogado José López Melgar y Delia Fabiana Esteban Vílchez con la Medalla “Abraham Valdelomar” en el grado de Gran Caballero, una de las distinciones otorgadas a ciudadanos que destacan por su trayectoria y contribución a la sociedad.

Méritos de ciudadanos

Durante el acto protocolar se resaltó la importancia de valorar a las personas que, a través de su esfuerzo, dedicación y compromiso, contribuyen al crecimiento de Ica y se convierten en referentes para las nuevas generaciones.

José López Melgar fue distinguido por su trayectoria profesional en el ámbito jurídico y su participación en diversas iniciativas vinculadas al desarrollo regional, mientras que Delia Fabiana Esteban Vílchez recibió el reconocimiento por su destacado desempeño y aporte a la comunidad.

La Medalla “Abraham Valdelomar” lleva el nombre de uno de los personajes más emblemáticos de la historia cultural iqueña y constituye un reconocimiento destinado a resaltar los méritos de ciudadanos. El acto concluyó con la entrega oficial de las condecoraciones y el reconocimiento público a los reconocidos.

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