Por el Día Internacional del Trabajo, el Gobierno Regional de Ica realizó una ceremonia en homenaje a sus trabajadores, destacando su papel en el funcionamiento de la gestión pública y en los resultados alcanzados a nivel regional.

Esfuerzo diario

Durante el acto participaron autoridades como el vicegobernador regional de Ica, Washinton Sotelo Luna, el gerente general del Gore ica Abel Osorio Argomedo, así como los dirigentes sindicales José Bautista Tipacti y Pablo Camones Villacorta, y otros.

Durante la ceremonia, se resaltó el rol de los trabajadores en el desarrollo de la gestión regional, señalando que su esfuerzo diario no solo permite el funcionamiento de las instituciones, sino que también ha contribuido a posicionar a la actual administración entre las más eficientes del país.

Asimismo, se abordaron compromisos relacionados con la mejora de las condiciones laborales, la defensa de los derechos de los trabajadores y la continuidad de políticas orientadas a obtener resultados concretos para la población.

El evento se desarrolló como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Trabajo, una fecha que pone en relieve la importancia del esfuerzo colectivo y el aporte de los trabajadores en distintos sectores para el desarrollo de la región Ica.

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