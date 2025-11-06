Con diversas actividades religiosas, cívicas y protocolares, la Municipalidad Distrital de Salas conmemoró el Día del Trabajador Municipal, fecha que se celebra cada 5 de noviembre en reconocimiento a la labor de los servidores públicos que contribuyen al desarrollo local.

Integración y reconocimiento

Las actividades comenzaron con una misa en honor a San Martín de Porres, patrono de los trabajadores municipales, que reunió a autoridades, funcionarios y personal de la comuna. Tras la ceremonia litúrgica, se realizó una procesión por las principales calles del distrito, acompañada por vecinos y devotos del santo.

Posteriormente, se llevó a cabo el tradicional paseo e izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Guadalupe, donde participaron la teniente alcaldesa C.P.C. Nancy Becerra Espinoza, en representación del alcalde Javier Fernández Matta, así como los regidores, junto a la gerente municipal, serenazgo y trabajadores de las distintas áreas.

Durante la ceremonia se izaron la Bandera Nacional, la Bandera del Distrito de Salas y la Bandera de la Ciudad de Ica, entonándose luego el Himno Nacional del Perú y el Himno del Distrito de Salas.

En el marco de la conmemoración, se desarrolló además una ceremonia especial de reconocimiento a los trabajadores municipales, en la que se destacó su compromiso y dedicación al servicio de la comunidad.

“Reconocemos la responsabilidad y entrega de cada trabajador municipal. Su labor diaria contribuye al bienestar de la población y al progreso de Salas”, expresó Becerra durante su intervención.

La jornada concluyó con un sorteo gratuito de televisores, hornos eléctricos, licuadoras, freidora de aire, ollas arroceras, hervidoras, entre otros electrodomésticos, y un ambiente festivo que propició la integración entre los trabajadores de las distintas áreas municipales.

VIDEO RECOMENDADO