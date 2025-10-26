Los vecinos de la calle prolongación Tacna, en el distrito de Salas, ya cuentan con un nuevo sistema de iluminación pública, tras la inauguración de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio eléctrico domiciliario en zonas urbanas”, ejecutada por la Municipalidad Distrital de Salas.

Calidad de vida

El proyecto contempló la instalación de postes y luminarias LED de última generación, con el objetivo de optimizar la iluminación de calles y espacios públicos, mejorando la seguridad ciudadana y la calidad de vida de los pobladores.

Las nuevas luminarias ofrecen mayor eficiencia y durabilidad, además de reducir el consumo energético, lo que representa un beneficio tanto económico como ambiental para la comunidad.

Durante la inauguración participaron el alcalde Javier Fernández Matta, junto a los regidores Nancy Becerra, Carla Ramos, Gloria Peña y María Siguas, además de vecinos del sector, quienes destacaron la importancia del proyecto por su impacto directo en la seguridad nocturna y el desarrollo urbano del distrito.

