Los agentes de la comisaría del distrito de Chincha Baja realizaron la ubicación y captura de un sujeto sindicado de haber participado en el delito contra el patrimonio en agravio de una farmacéutica. La agraviada acudió a la delegación y reconoció al intervenido, como el responsable que ingresó a la botica donde trabaja y con cuchillo en mano la amenazó de muerte para robar dinero del negocio y dos celulares de su propiedad.

Asalto con cuchillo

La joven contratada para atender en la botica, ubicada por inmediaciones del Parque Mora, recibió a un inusual cliente, que en realidad era un asaltante. Este al asegurarse que no existan testigos saca el arma blanca, amenazando a la víctima para que no realice ninguna acción en su contra. Luego se acerca a la caja y se apodera de todo el dinero producto de la venta del día. No conforme sigue intimidando a la agraviada para que entregue sus equipos móviles.

La farmacéutica aterrada por lo vivido da cuenta a la comisaría del distrito. Los agentes por la descripción dada por la denunciante comienzan a patrullar por los alrededores en busca del sujeto, que es encontrado caminando tranquilamente. El autor del robo, R. Casas fue conducido a la jefatura para las diligencias correspondientes luego de ser reconocido por la agraviada como el sujeto que cometió el hecho delictivo en posesión de un cuchillo.

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