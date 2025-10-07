Dos menores de edad fueron detenidos por la Policía en la madrugada del domingo, luego de ser señalados como los presuntos autores de un ataque con arma blanca contra un adolescente de 13 años. El hecho ocurrió en Chincha y es investigado como tentativa de homicidio.

Ataque criminal

Los intervenidos, de 13 y 15 años, fueron capturados por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chincha, tras una rápida acción policial ocurrida poco después del presunto ataque.

Según las primeras versiones, la víctima fue sorprendida y herida por los menores en circunstancias que aún están siendo esclarecidas. El menor agredido fue atendido por personal médico, mientras la Policía continúa recabando pruebas y testimonios.

Por tratarse de adolescentes, el caso será derivado a la Fiscalía de Familia, mientras se define su situación legal. Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con conflictos previos o problemas entre grupos juveniles.

VIDEO RECOMENDADO