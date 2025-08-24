Un violento hecho se registró la mañana del último sábado en el cruce de Puente Blanco, en Ica, cuando un taxista identificado como Josen Ventura Vargas (19) fue atacado con un limpiaparabrisas y posteriormente acuchillado por un ciudadano colombiano, luego de negarse a darle monedas.

Ataque brutal

El agresor, identificado como Job Francisco González Franco (25), fue intervenido por la Policía tras ser reducido en la vía pública y trasladado a la unidad de flagrancia de Ica.

Testigos relataron que la disputa comenzó cuando el extranjero golpeó al taxista en la cabeza con el objeto que utilizaba para limpiar lunas. Pese a la herida, la víctima descendió de su vehículo para increparlo, pero el enfrentamiento creció rápidamente y González sacó un cuchillo que presuntamente le habrían facilitado, ocasionándole varias heridas en la cabeza y la espalda. Ventura Vargas fue llevado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde permanece internado en el área de cirugía con diagnóstico reservado.

La violencia no terminó allí. Según la versión de testigos, un amigo del agraviado acudió a auxiliarlo, momento en que el agresor lo atacó nuevamente con el arma blanca. En medio de la confusión, la pareja del detenido habría intentado huir, pero fue retenida por la Policía tras ser señalada por los presentes como cómplice. Los vecinos aseguraron que la mujer incluso se apropió de pertenencias del herido, entre ellas un celular.

Los familiares del joven herido exigieron justicia con evidente indignación. “ÉL está luchando por su vida en el hospital, es un estudiante universitario tranquilo, que jamás tuvo problemas con nadie. Hoy estuvo a punto de ser asesinado y no podemos permitir que esto quede impune como en otros casos. Pedimos a la Fiscalía y a la Policía que actúen con firmeza para que los responsables paguen por lo que hicieron”, manifestaron.

La Fiscalía Provincial Penal de Ica, a cargo de la doctora Isabel Villamares Matta, abrió investigación preliminar por tentativa de homicidio y complicidad, mientras se realizan las pericias médicas y la recopilación de videos de cámaras de seguridad que registraron el violento ataque.

La Policía Nacional mantiene bajo custodia a González Franco y a su pareja, mientras se espera la evolución del estado de salud del joven estudiante que cursa la carrera de Derecho.

