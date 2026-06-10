Un voraz incendio se produjo en el interior del inmueble ubicado en la calle La Mar N° 1030 en el Cercado de Tacna, colindante con el colegio Coronel Bolognesi. El fuego que salía por una ventana del tercer nivel de la vivienda fue presenciado por docentes que bastante asustados dieron aviso a los bomberos y también registraron el incidente con sus celulares.

Bomberos de las compañías números 24 y 98 acudieron al lugar para actuar antes que el fuego se propague, mientras policías y serenos restringieron el tránsito vehicular y peatonal por la calle La Mar, cerca de la intersección con calle Modesto Molina.

Fuego se originó en cocina

Según policías de la comisaría Gonzáles Vigil, ese ambiente en el tercer nivel de la casa había sido habilitado como una cocina y tras visualizarse de lejos el fuego y humo que salía, ocasionó un fuerte susto o temor en los habitantes de la zona.

Luego que el fuego fue controlado se identificó a la propietaria como Delia A.C. (50), quien señaló que la causa del incendio sería por un cortocircuito en la cocina del tercer piso y consideró como mínimos los daños materiales.

Fuertes pérdidas materiales

Contrario a esa versión, bomberos y policías señalaron que hubo pérdidas fuertes por el fuego; retiraron a la calle un balón quemado y tres más intactas, no descartándose que el fuego se haya iniciado por una fuga de gas.

Mujer resultó herida

Personal del Samu socorrió y evacuó a un centro asistencial a Abigail A.B., una joven residente de la vivienda que ardía y que tuvo una caída cuando en acto desesperado habría querido alejarse del fuego y bajar de prisa por la escalera del tercer nivel de la casa.

Serenos de la Municipalidad Provincial de Tacna indicaron que la mujer no tenía quemaduras, pero fue retirada de la zona en una ambulancia para descarte de su lesión.