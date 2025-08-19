Un joven estudiante de Ica denunció haber sido víctima de robo y movimientos sospechosos en su cuenta bancaria digital, luego de abordar un taxi de la empresa “A One”, color rojo, modelo Spark, a la salida de una discoteca en el camino a Huacachina durante la madrugada del 17 de agosto.

Inseguridad Vial

Según el testimonio presentado ante la Policía, al despertar descubrió que su celular había desaparecido y que se habían realizado transferencias de dinero desde su cuenta. Además, se denunció que el conductor del taxi realizó un doble cobro del pasaje, primero por S/30 y luego por S/20 adicionales, pese a que el servicio ya había sido cancelado.

Los familiares indicaron que el chofer, al notar que los amigos del joven habían fotografiado la placa del vehículo, devolvió el celular a la madre del agraviado, argumentando que lo había retenido porque “no habían pagado el servicio”. Sin embargo, esta versión fue descartada con pruebas que evidencian tanto el pago previo como las operaciones financieras no autorizadas.

Este hecho ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú, que investiga el caso. La familia pidió justicia y advirtió que situaciones como esta reflejan los riesgos que enfrentan los jóvenes y usuarios de taxis, sobre todo en zonas de gran concurrencia nocturna como Huacachina.

VIDEO RECOMENDADO