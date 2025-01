El 28 de enero del 2024, el ex trabajador de Reset Club, Juan José Alfredo Carrascal Lapeyre, denunció que fue víctima de robo agravado, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y se llevaron hasta 76 mil soles en efectivo. La fuerte suma de dinero era de un evento de la empresa, y pese a existir los protocolos de traslado, Carrascal optó por ir solo a su vivienda, siendo atacado, sin embargo, todo se trataría de un presunto autorobo. La denuncia fue interpuesta por las dueñas de Reset Club y nuevos indicios han sido revelados en la investigación.

Avanza investigación

Fiorella Dulanto, socia de Reset Club, confirmó la demanda por robo agravado contra Carrascal Lapeyre, indicó que la fuerte suma de dinero era del evento “Cuba Fest”, tras tener el trabajador el dineral, increíblemente pidió no ser custodiado, y en el exterior de su vivienda sufrió el robo que fue registrado en cámaras de seguridad.

Tras series de procesos, declaraciones, investigaciones y otros. Se reveló que dos semanas después del delito, el 12 de febrero del 2024, Carrascal Lapeyre tuvo una cuenta mancomunada en el banco Interbank con Giuliana Morón Andia (madre de sus hijos), y se depositó la exorbitante suma de 75 mil soles.

El detalle bancario precisa todos los movimientos financieros desde el 12 de febrero del 2024 al 29 de febrero del mismo año, y en menos de 17 días se realizaron compras, estancias, alimentación, pagos, retiros y demás transacciones, que generaron un movimiento económico por encima de los 70 mil soles.

Se gastó el dinero comprando en farmacias, Adidas, Tailoy, Baby Infant, Starbucks, Plaza Vea, chifa, Mc Grill, pedidos en delivery, atenciones en clínica. Asimismo, varios pagos en el lujoso y exclusivo hotel empresarial The Westin en Lima, uno por hasta 1408 soles.

Se precisó también más de una decena de transferencias bancarias por montos entre S/1000, S/1900, S/2500, S/3750, S/5000 y hasta 5 mil 146 soles. Asimismo, múltiples retiros en cajeros automáticos entre los 1000 y 2000 soles. Todo esto generó que, al 29 de febrero del 2025, los movimientos económicos ejecutados en tan solo dos semanas superen los 73 mil soles y la cuenta mancomunada solo disponga hasta esa fecha de 1947 soles.

Carrascal Lapeyre no solo afronta la denuncia por presunto robo agravado, también por el presunto delito de apropiación ilícita, ya que el ex trabajador, se habría apoderado de un IPhone 14 Promax, que no sería de su propiedad.

En su declaración el investigado Juan Carrascal de 45 años, en el caso N°2024-1125, indicó que desempeñó el cargo de gerente de operaciones de Reset desde el año 2020, y que el IPhone 14 Pro Max, le fue entregado de manera directa y presencial por la gerente general de esa empresa, asimismo cuando se le interroga sobre quien es el dueño del IPhone 14, precisó que es Reset Club.

El ex trabajador también es investigado por el presunto delito de falsedad genérica, ya que pretendería ser reconocido como socio de Reset Club. El Expediente Judicial 04560-2024-0-1401-JR-PE-01 tiene a Carrascal Lapeyre como imputado por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio de Reset y la notaria Gino Barnuevo.

Se resolvió admitir a trámite el requerimiento de acusación fiscal, y notificar al acusado Juan José Alfredo Carrascal Lapeyre, sobre la audiencia inaplazable, y debiendo presentarse el 20 de enero del 2025 a las 9:45 de la mañana.

Previo a esa notificación, Carrascal Lapeyre declaró ante la Fiscalía el 29 de agosto del 2024. Cuando se le interroga sobre el hecho que se le atribuye y se le pregunta que persona llevó a la notaria los voucher de transferencia por el pago de compra venta de acciones, fijo que no fue él sino Jorge Eduardo Taype Rojas.

