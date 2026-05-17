El expresidente Pedro Pablo Kuczynski informó que sostuvo una reunión con Keiko Fujimori, su excontendora en las elecciones presidenciales de 2016, en un contexto marcado por el escenario político previo a la segunda vuelta electoral.

La noticia fue dada a conocer por el exmandatario a través de sus redes sociales.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, Kuczynski señaló que el encuentro estuvo centrado en la necesidad de promover la unidad y la reconciliación en el país. “Hoy recibí la visita de Keiko Fujimori. En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo” , expresó.

El exjefe de Estado indicó además que durante la conversación abordaron tanto las diferencias políticas que protagonizaron en el pasado como los desafíos actuales y el futuro del Perú. No obstante, precisó que este acercamiento no implica desconocer los enfrentamientos políticos que mantuvieron años atrás durante la contienda electoral.

Kuczynski sostuvo que, frente al actual panorama nacional, el bienestar del país debe prevalecer sobre cualquier interés personal o partidario. En esa línea, afirmó que el Perú atraviesa un momento decisivo que exige responsabilidad y madurez política de parte de sus líderes.

Hoy recibí la visita de @KeikoFujimori.



En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo. (1/3) pic.twitter.com/amiEJ4iAem — Pedro Pablo Kuczynski (@PPK__Oficial) May 17, 2026

Minutos después de la publicación, Keiko Fujimori compartió el mensaje del exmandatario y coincidió en la importancia de dejar atrás las confrontaciones políticas. La lideresa de Fuerza Popular señaló que ambos coincidieron en la necesidad de “dar vuelta a la página” y mirar hacia el futuro del país.

Muy emotivo encuentro con el expresidente Kuczynski (@PPK__Oficial). Ambos hemos pasado por situaciones personales que nos han cambiado profundamente en los últimos años.



Coincidimos en que nuestro país necesita dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro. Debemos priorizar… https://t.co/4bGDj5BuM5 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 17, 2026