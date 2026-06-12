El presidente de la República, José María Balcázar, informó que viajará al Vaticano el próximo 16 de junio si el Congreso autoriza su salida del país. Durante una entrevista en Exitosa, el mandatario explicó que la finalidad de su visita es sostener una audiencia privada con el papa León XIV para entregarle formalmente la invitación del Estado peruano y coordinar una eventual visita al Perú prevista para noviembre.

En esa línea, señaló que esta reunión también busca fortalecer las relaciones entre el Perú y la Santa Sede. Asimismo, indicó que ya existe una fecha tentativa para la llegada del pontífice al país.

“Simplemente formalizar la invitación de Perú. (...) Yo lo conozco, para mí es saludarlo personalmente y hacer la invitación para que venga en noviembre. Tentativamente hay una fecha de a partir del 10 de noviembre”, expresó.

Congreso evaluará pedido de viaje

Para concretar la reunión, el Ejecutivo presentó ante el Congreso una solicitud de autorización para que el jefe de Estado pueda permanecer en el extranjero entre el 15 y el 19 de junio. El documento precisa que durante esos días continuará ejerciendo las funciones presidenciales mediante mecanismos digitales contemplados por la legislación vigente.

Balcázar también confirmó que el desplazamiento a Roma se realizará en una aerolínea comercial. En esa línea, señaló que la visita responde a una gestión vinculada a la fe de millones de peruanos y a la relación institucional con el Vaticano.

“Por eso pedí el permiso ayer para que el Congreso nos conceda el permiso correspondiente. El martes (16 de junio) deberíamos estar partiendo y nos vamos en un vuelo comercial y no en uno presidencial. (...) Se trata de un asunto nacional, de cristiandad, de fe”, acotó.

El mandatario añadió que una eventual visita de León XIV podría convertir al Perú en un importante destino de turismo religioso. Además, consideró que este evento tendría un impacto favorable en la actividad económica vinculada a los servicios y el turismo.