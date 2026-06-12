La disputa entre Autodema y la Asociación de Afectados por la Represa de Condoroma (Asarcon) por el resarcimiento a 30 familias afectadas sería elevada a un proceso judicial, adelantó el jefe de Asesoría Jurídica de Autodema, Carlos Cuba, durante una reunión en el Consejo Regional de Arequipa (CRA).

En esta reunión, el funcionario de Autodema explicó que existe un predio que se encuentra doblemente registrado, uno por parte de Autodema y la otra que involucra a una familia de Asarcon, responsabilizando de esta negligencia a Registros Públicos, además de que esta no fue notificada en su momento impidiendo que la parte denunciante presente una apelación por la inscripción del terreno que realizó Autodema en el 2010.

Cabe señalar que el jueves 11 de junio los mismos funcionarios de Autodema fueron convocados por la Comisión de Agricultura del CRA para abordar este problema, siendo también invitados los integrantes de la Asarcon junto con su equipo técnico, este último no pudo participar de la reunión por incidentes registrados en el ingreso al Consejo Regional.

Debido a esta situación, la reunión fue suspendida y se reprogramó para julio. José Cahuana, presidente de Asarcon, refirió el jueves que bajo la Ordenanza Regional N° 441 se dispuso la reserva de 3 mil 8 hectáreas para en el sector de Pampa Grande (Majes) para los damnificados, calificativo en el que las 30 familias afectadas no entrarían a tallar al ser afectados.

Anteriormente, esta asociación intentó llevar a juicio la situación, sin embargo, su pedido fue declarado improcedente por el Poder Judicial al no cumplir con los requisitos, entre ellos la conciliación.

La Asarcon no es la única asociación que busca un resarcimiento por parte de Autodema, el martes 9 de junio integrantes del Frente de Defensa de los Pueblos de Quilca, Siguas y Lluta, damnificados por el proyecto Majes Siguas, acudieron al Consejo Regional a pedir el avance de la reglamentación de la Ordenanza Regional N° 310-2015, que atribuye a Autodema las funciones de identificar a los damnificados para su resarcimiento, norma que tampoco se encuentra reglamentada.