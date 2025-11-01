La Municipalidad Distrital de Salas – Guadalupe, a través de la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, en coordinación con la Administración del Cementerio Municipal y el personal de la baja policía, llevó a cabo una campaña integral de limpieza y mantenimiento en las instalaciones del Cementerio General del distrito.

Con maquinaria

Durante la jornada, los equipos municipales realizaron labores de limpieza, recolección de residuos, deshierbe y mantenimiento general con el objetivo de ofrecer a los vecinos un espacio ordenado y digno para la visita a sus seres queridos, ya que hoy 1 de noviembre por el Día de Todos Los Santos, se espera la llegada de miles de ciudadanos.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la limpieza y el orden durante su permanencia en el camposanto. Se invocó especialmente a los visitantes que colocan flores en las tumbas a utilizar arena húmeda en lugar de agua en los floreros, contribuyendo así a la prevención de la proliferación de zancudos y al cuidado del medio ambiente.

