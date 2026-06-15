Desde enero a la fecha la Unidad de Serenazgo de El Tambo, realizó un total de 4 mil 356 intervenciones, de los cuales el 71% de estas fueron de actos contra la moral y buenas costumbres (3133). Para hoy se programó una ceremonia por el aniversario de esta institución.

Intervenciones

Fueron los meses de marzo y abril, donde se registraron la mayor cantidad de intervenciones con 1326 y 1046 respectivamente, mientras que los de menor incidencia fueron enero y febrero con 630 y 647.

De las 4 mil 356 intervenciones realizadas de enero a junio de este año, la mayor cantidad de ellas (3133) fueron por actos contra la moral y las buenas costumbres, es decir que hallaron a parejas en pleno acto sexual en parques y la vía pública.

Le sigue atención de servicio a la colectividad con 777; actos contra la tranquilidad y el orden público 142; violencia familiar 133, accidentes e infracción 129; por el otro lado las de menor cantidad de intervención se tiene delitos contra la vida, el cuerpo y la salud con 21; delitos contra el patrimonio 14; delitos contra la ecología y el medio ambiente 7.

Aniversario

La Unidad de Serenazgo de El Tambo, fue creada mediante la Ordenanza Municipal N° 007-2007-MDT/GM el año 2007, al inicio contaba con 50 agentes serenos, 3 motocicletas y 3 vehículos, en la actualidad se tiene en sus filas 98 agentes serenos, 23 cámaras de video vigilancia, 8 modernos vehículos, 2 cuatrimotos y 3 drones.

“El servicio de Serenazgo es 24/7 dividido en 3 turnos de 8 horas. También dentro del patrullaje municipal también se realiza el patrullaje integrado con la Policía Nacional del Perú”, señaló el sereno Roque Barreto.

Según informaron desde la Municipalidad Distrital de El Tambo, para este año se aprobó un presupuesto de 8 millones de soles para la construcción de la base de Serenazgo y la instalación de las de 100 cámaras de video vigilancia las que serán priorizadas en puntos críticos de todo el distritos, además de la compra de 8 modernas camionetas.