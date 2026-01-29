Para este viernes 30 de enero se está solicitando la presencia de los regidores de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, así como del alcalde Carlos Magallanes Ramírez para la sesión extraordinaria de concejo, que tiene en agenda la solicitud de vacancia del burgomaestre por la presunta causal de nepotismo. La convocatoria es realizada por dos concejales quienes han advertido “medidas dilatorias” en este proceso.

Solicitud de vacancia

Como se recuerda, la solicitud que pesa contra el edil fue presentada en diciembre de 2024 por la ciudadana Guadalupe Cueto Herrera y hasta la actualidad, pese al tiempo transcurrido, los integrantes del pleno no han resuelto en primera instancia. Durante el 2025 hubo adherentes a este pedido para remover a Magallanes. No obstante, ninguna de las convocatorias se realizó por situaciones como la falta de quorum.

Las concejales Mirtha Magallanes Vega y Sandy Torres Pachas comunicaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las “medidas dilatorias del alcalde y tres regidores”, ausentes en la sesión extraordinaria del 1 de diciembre del año pasado. Ellas, recuerdan además que la sesión del 24 de diciembre de 2025 en la que iba a desarrollarse la solicitud de vacancia fue suspendida frustrando el debate.

Las mencionadas regidoras frente a lo que sucede en este proceso, el pasado 12 de enero de este año, realizaron un nuevo emplazamiento al burgomaestre de Alto Larán, Carlos Magallanes, para que convoque en los cinco días hábiles a sesión, indicando que “el plazo de vencimiento para decidir la vacancia venció el 3 de marzo de 2025”. Esta situación también es mencionada al ante electoral.

Y “ante la negativa de convocatoria del alcalde, las suscritas (regidoras Mirtha Magallanes y Sandy Torres) hemos convocado a sesión extraordinaria para el viernes 30 de enero del 2026”, se lee en el documento ingresado al JNE. Además, adjuntan las notificaciones remitidas al edil y a los otros regidores, así como de la solicitante y adherentes. La agenda principal es la solicitud pendiente de vacancia del alcalde Carlos Magallanes Ramírez.

EL DATO: La vacancia contra el alcalde Carlos Magallanes por la causal de nepotismo. La solicitante adjunto como medio de prueba el vínculo laboral entre la entidad y un familiar del burgomaestre.

