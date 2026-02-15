La sesión de concejo en la que debía de decidirse la solicitud para vacar del cargo al alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Alberto Magallanes Ramírez, volvió a suspenderse. A través de documentos enviados a los regidores, solicitante y adherentes se comunicó esta medida, pero no se fija nueva fecha para la siguiente sesión extraordinaria con la agenda única de vacancia.

Proceso contra edil

Con antelación se había convocado a todos los integrantes del concejo municipal para sesionar el 13 de febrero, teniendo como punto a tratar la solicitud de vacancia presentado por la ciudadana Guadalupe Cueto Herrera. A un día del debate decisorio comenzó a circular cartas remitidas por el municipio de Alto Larán con la rúbrica del burgomaestre Magallanes, anunciando la suspensión de la convocatoria.

El fundamento indica entre otras cosas que “considerando que el procedimiento de vacancia exige garantizar de manera real y efectiva el derecho de defensa del afectado y la validez formal de las actuaciones, corresponde adoptar una medida administrativa inmediata de reprogramación, evitando riesgos de nulidad por indefensión o defectos de actuación procedimental”.

Con ello, surgido a un día de la fecha del debate se resolvió suspender la sesión, y se anuncia una nueva convocatoria. No obstante, no precisa para cuando, ni la hora. “Precisar que la nueva convocatoria será realizada en el menor plazo posible, conforme a ley, evitando dilaciones y será de asistencia obligatoria para los regidores y secretaría general, debiendo de garantizarse el desarrollo regular del debate y votación bajo responsabilidad funcional”, se lee.

Pero, esta no es la primera vez que ocurre situación similar en este proceso. Las regidoras Mirtha Magallanes y Sandy Torres han comunicado al Jurado Nacional de Elecciones sobre estas acciones “dilatorias” para no abordar la solicitud de vacancia que data de diciembre de 2024. Ellas en cumplimiento a lo dispuesto por el ente electoral en el pasado convocaron a sesión para resolver este tema, y sin embargo no hubo debate por falta de quórum.

EL DATO: La ciudadana Guadalupe Cueto en diciembre de 2024 presentó la solicitud para vacar al alcalde por la causal de nepotismo. Ella citó el caso de un familiar de Carlos Magallanes trabajando para la entidad municipal.

