Un presunto hecho de feminicidio en grado de tentativa se registró recientemente en Cusco, donde un sujeto es acusado de echarle gasolina al cuerpo de su conviviente, amenazándola con prenderle fuego delante de sus menores hijos, uno de los cuales logró huir de su casa para pedir auxilio.

El hecho se registró en el interior de una vivienda ubicada en la asociación pro vivienda Qhapac Ñan del distrito del Cusco, donde Víctor Surco (35) fue intervenido acusado de rociar combustible a su conviviente Rosa María (36) delante de sus dos menores hijos de 12 y dos años de edad.

Según cuenta la intervención policial, e mayor de los menores logró salir de casa a pedir auxilio a una vecina, quien se comunicó con la Policía, que llegó para frenar el accionar del acusado.

Durante el registro domiciliario, los agentes del orden hallaron e incautaron el líquido inflamable en el patio del inmueble, procediendo a su lacrado para la respectiva cadena de custodia.

Tras la alerta del hecho, los agentes lograron la detención del implicado. El suceso fue comunicado de forma oportuna al representante del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y diligencias de ley.

YA TENÍA ANTECEDENTES

En comunicación con Correo, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, señaló que el imputado ya tenía denuncias por hechos similares, cometidos también en contra de sus familiares.

“Como antecedente, este sujeto en Cauri habría agredido a su pareja y existen medidas de protección que ya pasaron, y por versión de la agraviada, en una oportunidad también habría rociado combustible a su domicilio pretendiendo quemarlo, al parecer este sujeto tiene trastornos mentales, necesita tratamiento, de por medio están sus hijos”, refirió la autoridad policial.

En tanto, el jueves se vence el plazo de detención preliminar, siendo así que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Cusco, solicitaría prisión preventiva para el sujeto debido a sus antecedentes, peligro de fuga y peligro de acción contra su víctima.