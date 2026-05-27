El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que estaría dispuesto a renunciar a la Presidencia y convocar a nuevas elecciones generales si un eventual Congreso opositor no respeta, según dijo, la voluntad popular.

Las declaraciones fueron realizadas durante un mitin político en Pachacútec, uno de los sectores más poblados del distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

“Las fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie ‘arruga’”, manifestó el postulante ante sus simpatizantes.

“Estoy en condiciones de renunciar”

Durante su discurso, Sánchez cuestionó la posibilidad de enfrentar un Parlamento bicameral adverso a su eventual gestión.

“A ver, pues, atrévanse, porque estamos listos. Nos vamos a ir si no van a respetar la democracia ni la voluntad de nuestro pueblo”, afirmó.

“Perfecto, estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales”, agregó.

El candidato no precisó en qué escenarios concretos plantearía una eventual renuncia ni cómo se desarrollaría el proceso de convocatoria electoral.

Promesa sobre Pachacútec

En otro momento de su intervención, Roberto Sánchez reiteró su propuesta de convertir Pachacútec en distrito en caso de llegar al Gobierno.

El candidato señaló que esta medida buscaría fortalecer la atención estatal y la autonomía administrativa de la zona ubicada en Ventanilla.

No respondió sobre incidente en Huaral

Sánchez evitó pronunciarse sobre la detención de un hombre que portaba un arma de fuego durante una actividad política realizada horas antes en la provincia de Huaral.

El postulante continuará este miércoles sus actividades proselitistas en la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, como parte de su denominada “ruta castillista”.