Este miércoles 27 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso en marcha el despliegue del material electoral hacia diversas regiones del país, utilizando rutas aéreas y terrestres, con miras a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez buscarán llegar a la Presidencia de la República.

La supervisión del embarque estuvo a cargo del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quienes constataron el desarrollo del proceso en presencia de observadores internacionales.

Entre los observadores internacionales destacó la presencia de Alexander Gray, integrante de la misión de observadores de la Unión Europea desplegada en el país. Los contenedores, distribuidos por el consorcio AFE, incluyen ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales y demás documentación necesaria para el desarrollo de la jornada electoral.

Por vía aérea, el material electoral es trasladado desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino a las provincias amazónicas de Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata.

En cuanto a la vía terrestre, las unidades trasladan el material electoral hacia las oficinas descentralizadas instaladas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar.

El despliegue se realiza tras los inconvenientes reportados durante la primera vuelta del 12 de abril, cuando varias mesas de sufragio no lograron instalarse en el horario previsto debido a demoras en la distribución del material electoral.

Ante este antecedente, las autoridades electorales afirmaron que se han implementado acciones preventivas para asegurar que el material electoral sea distribuido a tiempo en todos los locales de votación del país desde las 6:00 a.m.

“El plan es abrir los locales de votación a las 6:00 de la mañana. A esa hora ingresarán los miembros de mesa, los electores, los personeros, la prensa y todo el personal acreditado del JNE”, expresó a la prensa.

Asimismo, se solicitó a los colegios ceder sus instalaciones desde el viernes 5 de junio, con el objetivo de “acantonar a las Fuerzas Armadas y, segundo, a la Policía Nacional, para poder iniciar” el proceso electoral.

En esa misma línea, y ante el paro agrario registrado en diversas regiones del país, Bernardo Pachas exhortó al Gobierno central a atender el conflicto, al considerar que esta situación “representa un riesgo para el traslado” del material electoral.

Por su parte, Roberto Burneo señaló que equipos de fiscalización acompañarán no solo el proceso de despliegue del material electoral, sino que permanecerán de manera continua junto a los otros 25 mil fiscalizadores que serán destinados a nivel nacional.

“Ellos no solo estarán el día de la votación, sino desde días antes para el cierre de los hitos electorales, tales como el cierre de campaña, la verificación de los más de 10,000 locales de votación a nivel nacional y la confirmación del arribo del material”, indicó.