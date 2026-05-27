La Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó la contabilización de actas para el Senado Nacional, Senado Regional, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino de las Elecciones Generales 2026 en la región Arequipa, por lo que solo queda pendiente la proclamación de resultados a cargo de los jurados electorales especiales.

SENADO

En cuanto al Senado Regional, el Partido del Buen Gobierno se ubicó en el primer lugar con el 19.94 % de los votos válidos (150 mil 770 votos), lo que le otorgará el único escaño de representación que será ocupado por Nilson Flores Suárez, el más votado de la agrupación con 25 mil 26 votos.

No obstante, en cuanto a votos preferenciales, Flores quedó relegado al segundo lugar detrás de Ricardo Ramírez del Villar de Renovación Popular, consiguiendo 26 mil 159 votos, pero su organización política solo sumó 78 mil 691 votos (10.38 %), ocupando el cuarto lugar tras Juntos por el Perú (10.92 %) y Ahora Nación (10.51 %).

Respecto al Senado Nacional, nuevamente el Partido del Buen Gobierno se ubicó en el primer lugar con 143 mil 201 votos (17.78 % de votos válidos).

Los candidatos más votados fueron Jaime Quito Sarmiento de Juntos por el Perú con 22 mil 442 votos, Felipe Figallo Rivadeneyra con 21 mil 158 votos y Milagros Iturregui Byrne con 17 mil 587 votos, estos dos últimos del Partido del Buen Gobierno.

Sobre los congresistas por Arequipa que buscaban la reelección en la Cámara Alta, Alex Paredes Gonzáles de Somos Perú sumó mil 614 votos, mientras que María Agüero Gutiérrez solo alcanzó los 85.

DIPUTADOS

El Partido del Buen Gobierno obtuvo el primer lugar con 140 mil 608 votos válidos emitidos (17.65 %), lo que le valdrá para obtener 2 curules que serán ocupados por Edgar Gonzáles Polar con 19 mil 814 votos y Gloria Hirache Pizarro con 9 mil 668 votos.

En segundo lugar aparece Juntos por el Perú con 80 mil N59 votos (10.12 %) y el escaño será ocupado por Emilia Palomino Pacheco con 12 mil 11 votos. En tercera ubicación se encuentra Ahora Nación con 76 mil 735 votos (9.63 %), cuya candidata más votada fue Marleny Arminta Valencia con 15 mil 640 votos.

Por su parte, Renovación Popular accederá a la quinta curul al ubicarse en la cuarta posición con 74 mil 658 votos (9.37 %), siendo Christian Aranda Vásquez el más votado de esta agrupación con 15 mil 927 votos.

El último escaño irá para el Partido Cívico Obras que obtuvo 74 mil 57 votos (9.30 %), el candidato con más respaldo de esta agrupación fue Luis Masco Cáceres con 8 mil 876 votos.

Cabe precisar que en votos preferenciales por encima de Masco Cáceres existen otros 5 candidatos con mayor votación y que no accederán a ningún escaño, ellos son: Nicolás Talavera de País Para Todos (18 mil 243 votos) y segundo en votación preferencial, Esdras Medina de Renovación Popular (13 mil 80 votos), Fidel Huamán de Podemos Perú (10 mil 462 votos), Andrés Antallaca de Juntos por el Perú (10 mil 312 votos) y Remil Paredes de Ahora Nación (10 mil 139 votos).

PARLAMENTO ANDINO

Sin mayor sorpresa, el Partido del Buen Gobierno obtuvo el primer lugar con 151 mil 648 votos (20.56 %), seguido de Juntos por el Perú con 82 mil 618 (11.20 %) y el Partido Cívico Obras con 78 mil 84 votos (10.58 %).

Pese a estos resultados, el candidato más votado en Arequipa fue Olga Betty del Pomar Saettone de Renovación Popular con 15 mil 710 votos, seguido de Marcio Bendezu Echevarria del Partido del Buen Gobierno con 14 mil 140 votos y Guillermo Ramos Anahue de Ahora Nación con 10 mil 839 votos.