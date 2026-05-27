Una rápida y oportuna intervención del personal policial de la comisaría de San Juan Bautista permitió la captura de un sujeto presuntamente implicado en un delito de robo agravado ocurrido en este distrito de la provincia de Ica.

Golpe policial

El detenido fue identificado con las iniciales J.M.E.B. (33), quien fue intervenido por los agentes tras ser señalado por su presunta participación en el robo de un vehículo menor en agravio de un ciudadano que denunció el hecho ante las autoridades.

De acuerdo con la información policial, tras conocerse la denuncia, los efectivos iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda y patrullaje en distintos sectores de San Juan Bautista, logrando ubicar y recuperar el mototaxi sustraído, un vehículo marca Bajaj que habría sido robado momentos antes.

El presunto implicado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias e investigaciones de ley por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continuarán con el objetivo de determinar si el detenido estaría involucrado en otros hechos delictivos registrados en la zona.

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