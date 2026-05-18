Viviendas construidas en una zona considerada cauce y faja fiscal fueron demolidas durante un operativo ejecutado por la Municipalidad Distrital de Perené en el sector Shimbillo, específicamente en el área de El Amorajal.

La intervención se realizó desde las 5 de la mañana con apoyo de efectivos policiales y funcionarios municipales, quienes ejecutaron la recuperación extrajudicial de los terrenos. Según informó la comuna, el área intervenida corresponde a una zona pública y de riesgo cercana al río, donde podrían registrarse desbordes que afecten a la población.

Las autoridades señalaron que previamente se realizaron notificaciones y procedimientos administrativos dirigidos a las personas que ocupaban el lugar. Asimismo, indicaron que el operativo se efectuó en cumplimiento de una resolución ministerial que determina que el terreno forma parte de una vía marginal y área de protección.