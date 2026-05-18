Lo que debía ser el retorno tranquilo a su hogar terminó convirtiéndose en un viaje sin retorno. Una pareja de esposos encontró la muerte de manera trágica luego que la camioneta en la que viajaban cayera a un profundo abismo, dejando además a dos personas heridas.

El fatal accidente ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la tarde del último sábado, en la carretera que une el casco urbano de Pichanaqui con el centro poblado de Cuviriani, a la altura del kilómetro 0.7.

Según relató una vecina que se desplazaba en motocicleta detrás del vehículo siniestrado, el conductor se habría acercado demasiado al borde de la vía, donde se encuentra el precipicio. En cuestión de segundos, una de las llantas resbaló y la camioneta terminó precipitándose al vacío ante la desesperación de quienes presenciaron el accidente.

La testigo indicó que el conductor, identificado preliminarmente como Bruno, falleció atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. Su esposa, Isabel, aún presentaba signos de vida cuando era rescatada y trasladada en una manta hasta la carretera; sin embargo, dejó de existir antes de recibir atención médica.

Dos heridos

Las otras dos personas que resultaron heridas fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia al hospital de Pichanaqui, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el cierre del presente despacho, las autoridades no habían revelado oficialmente las identidades de las víctimas mortales ni de los heridos.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y representantes del Ministerio Público. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de La Merced.