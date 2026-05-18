Regresa el certamen oficial de la belleza piurana, que anualmente organiza el Consorcio Golden Queens Of Perú y la Municipalidad Provincial, cuyas inscripciones serán los días 24 y 25 de mayo, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Salón de Actos de la comuna de Piura.

Las interesadas participarán en el casting regional para los concursos “Miss Piura” y “Señora Piura 2026”, donde se elegirá a las nuevas representantes para el concurso oficial en el mes de agosto iniciando las actividades por el aniversario de nuestra provincia.

“Este año, la organización propietaria de las marcas registradas ante INDECOPI presenta una edición renovada superando cada producción con sorpresas para el público. El certamen mantendrá su sello de espectáculo imponente, con exposición de luces, color, glamour y con invitados de lujo ”, dijo Oscar Trelles, director del consorcio

PUEDES VER: Piura: El jazz y la salsa se fusionan en un gran espectáculo musical

INVITACIÓN

Se invita a las señoritas entre 17 y 26 años (cumplidos al 1 de agosto del 2026), nacidas en la provincia de Piura o de padres nacidos en la misma (tener como mínimo 2 años de residencia en Piura).

Además, debe contar con una talla mínima de 1.60 m., tener espíritu altruista, ser muy competitiva, tener buena conducta y disponibilidad de tiempo.

“El objetivo es preparar representantes que proyecten la belleza, el talento y los valores de la mujer piurana a nivel nacional e internacional, llevando en alto el lema “Belleza con propósito”, resaltó.

MIRA ESTO: Llega a Piura el cantante peruano Gian Marco en su gira Tour 2026

SEÑORA PIURA

Asimismo, invitó a las señoras piuranas de toda la región a participar del evento de belleza moderna y elegante “Miss Señora Piura 2026”.

Los requisitos para este casting incluye la edad de 26 a 45 años (cumplidos al 1 de agosto), ser nacidas en Piura, o de padres o tener esposo piurano. El resto de requisitos son los mismos que la de Miss Piura.

La ganadora de cada categoría representará a Piura en los certámenes nacionales e internacionales como Miss Perú Mundo y Señora Perú entre otros.