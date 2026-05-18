¡De Ripley! Los militantes del Partido Aprista Peruano (APRA) en Huancayo tuvieron que votar en plena vía pública ayer, durante el desarrollo de las Elecciones Internas, por inconvenientes en la interna de su partido.

INSÓLITO. Los problemas empezaron temprano, cuando el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó al local de la cuadra 3 del Jr. Ica. En el lugar, nadie les abrió la puerta, aunque afuera ya esperaban los miembros de mesa y militantes. Debido a ello, la cabina de votación, el ánfora y las cédulas tuvieron que ser “instaladas” en la calle.

“No nos abre el local. La responsable es Jacqueline Santos, no sé cuál será el motivo, pero está boicoteando el proceso democrático. Tuvimos que hacer el proceso acá (en la calle) porque los compañeros están viniendo a votar”, explicó Maximino Castro, presidente del Tribunal Electoral del partido en la región Junín.

Durante las Elecciones Internas —proceso clave previo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026—, el APRA eligió a sus delegados, quienes serán los responsables de definir las candidaturas regionales. De las dos listas inscritas inicialmente, solo la Lista 1 siguió en carrera; precisamente la facción que integraba Jacqueline Santos fue tachada al no subsanar errores en su inscripción.

“Probablemente iniciaremos alguna acción porque esto es un impedimento y va en contra de la ley. Hay un cronograma nacional que se tiene que cumplir y no es correcto que suceda esto”, señaló Raúl Yauri, secretario regional del APRA en Junín.

En Junín son alrededor de 1,500 militantes apristas, pero solo en el Valle del Mantaro se reportaron estos inconvenientes.