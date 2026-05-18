Un sismo de magnitud 5,2 sacudió la región de Guangxi, en el sur de China, y dejó al menos dos personas fallecidas, una desaparecida y 13 edificios colapsados.

El movimiento telúrico ocurrió en la ciudad de Liuzhou durante la madrugada del lunes, según informó la agencia estatal Xinhua.

Las autoridades iniciaron labores de búsqueda y rescate tras la emergencia.

Pareja murió tras el terremoto

La cadena estatal CCTV informó que las víctimas mortales son un hombre de 63 años y una mujer de 53.

Además, una persona continuaba desaparecida hasta la mañana del lunes mientras equipos de rescate trabajaban en la zona afectada.

Más de 7.000 personas fueron evacuadas

Las autoridades evacuaron a más de 7.000 residentes debido al riesgo generado por el colapso de estructuras y posibles réplicas.

Videos difundidos por medios estatales mostraron a ciudadanos abandonando edificios de gran altura y escenas de destrucción en áreas residenciales.

Las imágenes también evidenciaron viviendas reducidas a escombros tras el sismo.

China registra frecuentes terremotos

Los terremotos son relativamente comunes en distintas regiones de China debido a su actividad sísmica.

En enero del año pasado, otro fuerte sismo registrado en el Tíbet dejó al menos 126 muertos y miles de edificaciones dañadas.

Las autoridades chinas mantienen monitoreo permanente en zonas de alto riesgo sísmico.