Momentos de tensión se vivieron ayer domingo en la cancha de toros del Complejo de Mollebaya donde se disputaban 14 peleas. Fue en el sexto encuentro cuando ingresó al ruedo “Gran Kanu”, de Carlos García Mendoza, un astado negro que, sin embargo, era de lidia, es decir, un ejemplar bravo preparado para corridas.

La participación de estos animales no es permitida en las peleas, que se rigen por las directrices de las asociaciones de criadores orientadas a preservar la integridad de los animales, el orden y la equidad en el enfrentamiento.

De inmediato se puso alto al enfrentamiento, que debía ser contra el toro “Loco Ben Hur”, del Establo Jesús Nazareno, ante la mirada de los espectadores que vieron cómo Kanu no podía ser controlado por sus propietarios para retirarlo del campo y devolverlo al camión de su traslado.

Fue necesaria la intervención de varias personas que con sogas pudieron sacar al coloso del ruedo para que el espectáculo continuara. Según se supo, esta falta es considerada grave por el peligro que representa para los participantes y asistentes, toda vez que el control de estos animales es dificultoso.

La sanción tendrá que ser impuesta por la Coordinación General del Espectáculo, que integran Tito Zegarra Lajo (alcalde de Mollebaya), cuerpo de regidores y la Asociación de Criadores de Toros de Pelea de Mollebaya, que preside Francis Alarcón.

La Comisión Cotejadora se encarga de ver que se cumpla el reglamento y observó la presencia del toro. La pelea se anuló.