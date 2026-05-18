Cerca del 80% de instituciones educativas públicas administradas por la UGEL Arequipa Norte no cuentan con saneamiento físico legal de sus terrenos, una situación que actualmente representa uno de los principales obstáculos para ejecutar proyectos de infraestructura, ampliaciones y trabajos de mejoramiento en los planteles de distintos distritos de la jurisdicción.

La directora de la UGEL Arequipa Norte, Nancy Apaza, explicó que este problema se arrastra desde hace varios años debido a que numerosas instituciones educativas fueron construidas sin que los terrenos quedaran formalmente inscritos a favor del sector Educación, generando observaciones legales y dificultades para que el Estado pueda intervenir con presupuesto destinado a obras.

“Antiguamente las instituciones educativas se levantaban sin pertenecer formalmente al Ministerio de Educación. Hoy el ministerio busca que todas tengan saneamiento físico-legal para poder intervenir con infraestructura”, señaló.

La directora dijo que la UGEL Arequipa Norte ya realiza las coordinaciones con municipalidades y otras entidades para avanzar en la regularización de los terrenos escolares.

Son 401 instituciones públicas de Educación Básica Regular están bajo la administración de esta UGEL.