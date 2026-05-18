La justicia española ordenó devolver a la cantante colombiana Shakira más de 55 millones de euros, equivalentes a más de 64 millones de dólares, tras anular una sanción fiscal vinculada al ejercicio tributario de 2011.

La decisión fue emitida por la Audiencia Nacional, tribunal especializado en casos complejos en España.

Audiencia Nacional anuló sanción tributaria

Según el documento judicial consultado por AFP, el tribunal dispuso “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas”.

La resolución también incluye el pago de intereses legales correspondientes.

La decisión judicial fue adoptada a mediados de abril.

Caso estaba relacionado con impuestos de 2011

La controversia tributaria se encontraba vinculada al ejercicio fiscal de 2011.

Las autoridades fiscales españolas mantenían procesos abiertos contra la artista por presuntas irregularidades relacionadas con su residencia fiscal y obligaciones tributarias en España.

Shakira enfrentó otros procesos fiscales en España

En los últimos años, la cantante enfrentó varios litigios con Hacienda española.

Uno de los casos más mediáticos concluyó en 2023, cuando Shakira alcanzó un acuerdo para evitar un juicio por fraude fiscal relacionado con otros ejercicios tributarios.

La artista ha sostenido en reiteradas ocasiones que actuó conforme a las recomendaciones de sus asesores fiscales.

La artista continúa con proyectos internacionales

Actualmente, Shakira mantiene actividad artística internacional y recientemente volvió a posicionarse entre las figuras más escuchadas de la música latina.

La cantante colombiana ha combinado giras, lanzamientos musicales y proyectos audiovisuales tras su salida de España.