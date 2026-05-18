La Contraloría de la República advirtió que en el proyecto destinado a mejorar y ampliar las instalaciones de la municipalidad del centro poblado de Viviate, en la provincia de Paita, detectaron la acumulación de moho y desechos de aves, debido a que la construcción se encuentra paralizada, lo cual representa un peligro sanitario tanto para los trabajadores administrativos como para los ciudadanos que acuden a realizar trámites. La obra está valorizada en S/ 532 805.31.

Según el informe N° 6377-2026-CG/GRPI-SOO, la comisión de control en su inspección a la obra corroboró la acumulación de excremento de palomas y aves de rapiña en el segundo nivel de la obra, alcanzando en algunos ambientes hasta 1 cm de espesor.

También comprobó la existencia de moho en los techos de las oficinas del primer nivel, específicamente en las áreas de Alcaldía, OMAPED, DEMUNA y Registro Civil.

La comisión observó agua estancada en la parte superior del techo del primer nivel, presuntamente proveniente de las lluvias, lo cual favorece la aparición del moho mencionado.

Los auditores detectaron un alto riesgo de colapso de la infraestructura existente, lo que representa un peligro inminente para el personal administrativo que trabaja en el primer nivel y para los usuarios.

Además, la construcción del segundo nivel se encuentra paralizada con muros y columnas levantadas, encofrado de techo con pies derechos y armaduras de acero, pero sin el vaciado de concreto. “La exposición a factores climáticos y ambientales ha causado el deterioro progresivo de las partidas ya ejecutadas, lo que generará mayores costos cuando se intente retomar el proyecto”, precisa el informe.

La obra se encuentra detenida desde el 11 de enero de 2024, acumulando más de dos años de inactividad.