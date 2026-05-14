El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, mostró su preocupación por el colapso de las defensas ribereñas a la altura de sectores como Las Norias y Quinta María, en la margen derecha del río Piura y aseguró que representan un riesgo pues se han caído sin la ocurrencia de lluvias, lo cual es alarmante.

“Ante avenidas extraordinarias hablamos de por ejemplo El Niño Costero de más de 3000 metros cúbicos son condiciones extraordinarias y evidentemente una estructura (defensas) con problemas no nos va a proteger de la misma manera... (Pero ahorita no hay lluvias y se ha reportado un colapso) por lo que la situación es realmente preocupante”, precisó Asmat.

Criticó que la obra de las defensas ribereñas se anunció que durarían 100 años, pero lo calificó ello como una frase política.

“Bueno las obras de concreto por lo menos se deberían diseñar para 50 años o más, en realidad inclusive los estudios de ingeniería actualmente están centrados en el mantenimiento de estas para extender su vida útil. El tema de las defensas para los 100 años es una frase más política”, dijo.

Tras realizar la inspección a la obra, Asmat recomendó dos acciones al Gobierno Regional, entre las que se encuentra la activación de la garantía.

“Recomendamos dos cosas: Uno es realizar calicatas y lo segundo es activar la garantía con el contratista, y esto debo ser enfático, el gobierno regional debe solicitar al contratista la reparación de esta infraestructura, dado que se encuentra dentro del periodo de garantía. Esto me parece que tiene cuatro o cinco años, así que está cobertura dentro de los siete años que estipula nuestra ley reglamento de contrataciones del Estado”, afirmó Asmat.

Agregó que se encontró una posible falla en el sistema de tablestacado, lo que genera preocupación ante futuros fenómenos lluviosos.