El incidente ocurrió a la altura de la estación Angamos y provocó una larga fila de buses del Metropolitano. Hasta el momento no se ha confirmado si existen heridos. (Imágenes de X)
El incidente ocurrió a la altura de la estación Angamos y provocó una larga fila de buses del Metropolitano. Hasta el momento no se ha confirmado si existen heridos. (Imágenes de X)

Dos buses del Metropolitano protagonizaron un choque este lunes en las inmediaciones de la estación Angamos, en el distrito de Miraflores.

Según detalló canal N, el accidente viene generando congestión en la vía exclusiva del sistema de transporte. Tras el impacto, varias unidades del Metropolitano quedaron detenidas formando largas filas en ambos sentidos de la ruta.

Usuarios reportaron retrasos en el servicio debido a que los buses no pueden avanzar mientras se realizan las primeras diligencias en la zona.

Usuarios reportan incidentes

Imágenes difundidas por pasajeros muestran a las dos unidades detenidas cerca de la estación Angamos.

El tránsito en la vía exclusiva permanece restringido mientras continúan las labores de atención de la emergencia.

COMUNICADO DE LA ATU

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