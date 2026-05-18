Dos buses del Metropolitano protagonizaron un choque este lunes en las inmediaciones de la estación Angamos, en el distrito de Miraflores.

Según detalló canal N, el accidente viene generando congestión en la vía exclusiva del sistema de transporte. Tras el impacto, varias unidades del Metropolitano quedaron detenidas formando largas filas en ambos sentidos de la ruta.

Usuarios reportaron retrasos en el servicio debido a que los buses no pueden avanzar mientras se realizan las primeras diligencias en la zona.

#EnVivo



Choque de buses del Metropolitano en estación Ricardo Palma



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Usuarios reportan incidentes

Imágenes difundidas por pasajeros muestran a las dos unidades detenidas cerca de la estación Angamos.

El tránsito en la vía exclusiva permanece restringido mientras continúan las labores de atención de la emergencia.

COMUNICADO DE LA ATU

🚨#ATUInforma | Esta mañana se registró un accidente vehicular alrededor de las 8:30 am que involucra a tres unidades del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos. pic.twitter.com/PYVhzyTkrT — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 18, 2026