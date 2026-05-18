Vecinos de la avenida Arenales, en la provincia de Ica, denunciaron el abandono de un juego completo de muebles de sala en plena vía pública durante la madrugada, hecho que generó indignación y preocupación por el deterioro del orden y la limpieza urbana.

Malos vecinos

De acuerdo con las familias del sector, los muebles fueron dejados en la vía sin ningún tipo de aviso o disposición adecuada, afectando la circulación en la zona.

Los vecinos recordaron que los camiones compactadores del servicio de limpieza pública no están habilitados para recoger este tipo de residuos, como muebles, desmonte, piedras, madera o escombros, por lo que este tipo de acciones termina agravando el problema de acumulación de desechos en las calles.

El hecho ha sido calificado como un acto de irresponsabilidad ciudadana, ya que genera contaminación visual y ambiental. Ante lo ocurrido, los vecinos pidieron mayor fiscalización e identificación de los responsables, a fin de que se eviten nuevas situaciones similares.

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