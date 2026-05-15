El canal de regadío Ñoco urbano sigue siendo un problema de salubridad por los residuos sólidos que son arrojados por malos vecinos. Al inicio de semana el municipio provincial intervino y retiro cúmulos de basura, animales muertos y hasta vísceras. Sin embargo, la acequia, por la altura del puente de Alfonso Ugarte, volvió a acolmatarse por la cantidad de basura que se vierte todos los días.

Contaminación ambiental

Tras la limpieza realizada por la municipalidad el caudal del agua se recuperó para atender la demanda de los agricultores de Grocio Prado. Sin embargo, la solución no fue permanente, y es que las bolsas de basura, botellas y otros recipientes, nuevamente, acabaron en el canal de riego. A medida que pasaban las horas los residuos iban en aumento, evidenciando que los vecinos colindantes seguían arrojando sus desechos.

Y no se trata solo de papeles, botellas, envases descartables y otros, sino también de restos de animales. Las vísceras acolmatadas generan mal olor, presencia de roedores y moscas que afectan a los negocios cercanos. Además, el hallazgo recurrente de intestinos de animales abre la posibilidad de que sigan en funcionamiento camales clandestinos por la zona de la acequia. Cabe indicar que años atrás en un operativo municipal se descubrió el sacrificio de equinos para comercializar su carne, como si fuera de vacuno.

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