El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica, Dr. Luis Alberto Leguía Loayza, informó sobre las principales incidencias detectadas durante el proceso de revisión y consolidación de actas electorales tras las elecciones generales 2026, entre ellas la aparición de “actas gemelas” en la jurisdicción electoral de Ica.

Validación de datos

Explicó que el organismo electoral se encuentra culminando el trabajo correspondiente a la primera vuelta presidencial y señaló que la proclamación oficial de los resultados en la región podría realizarse hoy 15 de mayo, una vez concluido el consolidado total de actas.

Leguía Loayza detalló que uno de los casos más relevantes detectados corresponde a una presunta duplicidad de actas en la elección presidencial, situación conocida técnicamente como “actas gemelas”. Según indicó, este tipo de irregularidad podría tener implicancias penales debido a una posible apariencia de falsificación documental.

“En el caso de Ica tenemos pendiente un caso de actas gemelas que incluso tiene implicancia penal. A través del cotejo se ha podido integrar y encauzar, pero eso no impide que demos cuenta al Ministerio Público para las acciones correspondientes”, señaló.

En relación con la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Chincha, el magistrado informó que también se presentaron observaciones vinculadas a tres apelaciones formuladas durante la jornada electoral. Explicó que dichos casos fueron remitidos para un nuevo procesamiento y validación de datos.

Leguía Loayza indicó que, una vez culminado el procesamiento total de resultados tanto de Ica como de Chincha, el Jurado Electoral Especial procederá a fijar oficialmente la fecha y hora de proclamación de los resultados presidenciales

“Luego de la proclamación presidencial seguiremos con las demás elecciones. A partir de los siguientes días también se estaría proclamando lo correspondiente al Parlamento Andino y otros resultados”, agregó.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO