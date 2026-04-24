El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica informó que un total de 3,146 actas observadas han sido sometidas a un recuento de voto público, en el marco del proceso de revisión de resultados electorales en la región.

Recuento de votos

El presidente del JEE Ica, Luis Alberto Leguía Loayza, precisó que dichas actas fueron enviadas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Ica y Chincha, luego de ser detectadas observaciones que requerían evaluación adicional por parte del máximo órgano electoral.

Como parte del proceso, la mañana del jueves 23 de abril se llevó a cabo el recuento de votos en una transmisión pública, con el objetivo de garantizar la transparencia del procedimiento y permitir el seguimiento ciudadano. Durante la jornada, se revisaron las actas de la fórmula presidencial. El recuento continúa hoy viernes 24 de abril.

Las autoridades electorales señalaron que será el JNE el encargado de emitir las resoluciones finales sobre cada caso, lo que permitirá avanzar hacia la consolidación oficial de los resultados.

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