El Ministerio Público de Lambayeque logró que otro de los presuntos integrantes de la peligrosa organización criminal “Los Monstruos de Cruz del Médano” sea encarcelado en el penal de Chiclayo.

Se trata de José Ángel Baldera Inoñán (25), alias “Chicha” o “Tacita”, quien hace unos días se entregó voluntariamente a las autoridades, tras conocer la orden de captura en su contra.

Detalles

El fiscal José Jaramillo Cubas, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor), sustentó el requerimiento de prisión preventiva contra el imputado.

En audiencia ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, sostuvo que el rol de Baldera Inoñán dentro de la red criminal era de “ejecutor”.

Esto, debido a que bajo las órdenes del cabecilla Jesús Manuel de la Cruz Chuzón, alias “Macho”, habría participado en diversas acciones delictivas.

Una de ellas ocurrió el 12 de mayo de 2021, cuando la señora Janeth Santamaría Recoba descansaba tranquilamente en su vivienda ubicada en el distrito de Mochumí, juntos a sus menores hijos D.F.S.S. (17) y J.A.S.S. (13).

En ese momento, tres sujetos irrumpieron en su casa y tras amenazarla con un arma de fuego la obligaron a revelar dónde escondía su dinero. Es así que se llevan S/2,500 que la agraviada guardaba bajo el televisor, además de artefactos y celulares.

“En este caso, José Baldera Inoñán participó en el robo agravado, cumpliendo el rol de ejecutor al haberse quedado en la puerta de la vivienda ubicada en la Campiña Rama Tepo – Mochumí”, sostuvo el fiscal.

Asimismo, señaló que el imputado también habría participado en el asalto y violación sexual de una madre y su hija, cuando retornaban a su domicilio ubicado en el caserío Valle Nuevo Sector 3 - Mochumí, procedentes del caserío Medianía - Mórrope, donde asistieron a un culto evangelístico.

Las agraviadas de iniciales R.Ch.C y C.P.C.Ch narraron que “Los Monstruos” las amenazaron para que no gritaran y luego las condujeron por terrenos agrícolas hasta llegar a un rastrojo de maíz, donde abusaron sexualmente de ellas.

Incluso, “Chicha” habría ultrajado a la hija, en momentos que la separaron de su madre. Después, les quitaron sus teléfonos celulares y les advirtieron que esperaran 15 minutos antes de salir. Además, las amenazaron para que no denunciaran y no bloqueen sus celulares.

“Luego de los hechos, se tiene que el investigado José Baldera Inoñán, el 18 de junio de 2025, inserta su chip con la línea 944193107 al celular de la agraviada, lo cual lo vincula con el hecho cometido en agravio de C.P.C.Ch, además que ha sido reconocido por R.Ch.C. como uno de los que participaron en el evento cometido en su agravio”, aseveró el fiscal.

Ante estos hechos, el Juzgado declaró fundado el pedido de prisión preventiva por el plazo de 36 meses por el delito de organización criminal.

Prófugo

Al cierre de la edición, los agentes de la Diviac lograron la captura de José Adán de la Cruz Chuzón (32), alias “Adan”, considerado también cabecilla. Según la Fiscalía, este sujeto habría participado en asaltos y actos de violación sexual a sus víctimas. Una de las agraviadas de iniciales L.M.T.Ch. denunció que el día 21 de setiembre de 2024, a las 7:00 de la noche, descendió de una combi en la carretera carrozable El Carrizo Muy Finca, siendo abordada por tres sujetos.

Uno de ellos la amenazó con un arma de fuego y los otros dos le arrebataron su mochila. Luego, la llevaron a una zona agrícola, donde uno de ellos, de aproximadamente 45 años, la obligó a desvestirse, procediendo a abusar sexualmente de ella, tanto por vía vagina como anal.

Después de 10 minutos, el segundo agresor de unos 20 a 25 años de edad, alto y delgado, también abusó de ella, lo que se repitió con el tercer sujeto, de las mismas características físicas. Luego, le exigieron bajo amenazas entregar las claves de sus celulares Redmi Note 8 y Samsung A10, dejándola abandonada en el lugar.

Durante la investigación se determinó que a uno de lo smartphones robados se le insertó un chip registrado con el número de DNI perteneciente a José Adán de la Cruz.