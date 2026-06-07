El Gobierno central prorrogó el estado de emergencia en 179 distritos del país por el plazo de 60 días calendario ante el peligro inminente de lluvias intensas, según el Decreto Supremo N° 087-2026, emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Con esta medida se busca que los gobiernos locales y ministerios continúen la ejecución de acciones destinadas a reducir los impactos de fuertes precipitaciones e inundaciones en distintos sectores. El decreto también alcanza a los departamentos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Piura, Tumbes, entre otros.

En la provincia de Chiclayo, los distritos en los que la emergencia se prorroga, son Oyotún, Nueva Arica, José Leonardo Ortiz y Chiclayo; mientras que en la provincia de Lambayeque fueron incluidas las localidades de Túcume, Pacora, Motupe, Mórrope, Jayanca y Lambayeque.

complicado. La Comisión de Prevención y Gestión de Riesgos del Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental de Lambayeque advirtió que en este momento el río La Leche es el punto de mayor riesgo.

Esto debido a que la falta de presupuesto impidió que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) concluya los proyectos de defensas ribereñas, diseñados como respuesta a un posible Fenómeno El Niño, tras lo ocurrido en el año 2017.

Desde el 2020, la ANIN solo propuso dos iniciativas de inversión para el río La Leche. Ahí destaca la “Creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en 53 localidades de Pacora, Íllimo, Pítipo, Incahuasi y Jayanca”, que disponía de un presupuesto de S/ 15 millones, pero cuya ejecución quedó al 79% de avance.

Asimismo, está la “Creación del servicio de protección en riberas del río, vulnerable al peligro de inundaciones, y servicio de protección en quebradas ante el peligro de movimientos de masa, y servicios ecosistémicos en la cuenca media- alta del río La Leche, y en los distritos de Incahuasi y Pítipo” y, de acuerdo al portal de Transparencia Económica, nunca hubo financiamiento para los trabajos.

El presidente de la Comisión de Prevención y Gestión de Riesgos, Carlos Balarezo Mesones, explicó que las familias de Íllimo, Pacora y Jayanca, pertenecientes a la provincia de Lambayeque, así como los moradores de los centros poblados de Pítipo e Incahuasi, que integran la provincia de Ferreñafe, están muy expuestos, de ocurrir fuertes desbordes por el incremento del caudal del río La Leche.

“El pronóstico dado por el ENFEN señala que el Niño se prolongaría hasta febrero del próximo año. Hace casi una década, un evento similar dejó miles de familias afectadas o sin viviendas, así como daños en cultivos, carreteras y colegios. Actualmente, la situación no ha variado y distintas zonas continúan siendo muy vulnerables”, sostuvo Balarezo.