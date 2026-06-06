En la provincia de Chiclayo, un hombre que presentaba un rosario de antecedentes policiales fue asesinado a balazos por parte de unos delincuentes, mientras que su compañero quedó gravemente herido.

El delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio se registró la noche del último martes cuando Brayan Jhampier Colunche Yuquín, de 31 años de edad, conocido como “Brayan”, se encontraba junto a su amigo Ronaldo Rojas Tantaleán (21) (a) “Gemelo” a bordo de una mototaxi en el frontis de la vivienda ubicada en la calle Bambamarca N° 250 del pueblo joven San Antonio, en Chiclayo.

Crimen

De acuerdo al acta policial, el accionar delictivo se registró luego que Colunche Yuquín y Rojas Tantaleán estuvieran bailando y bebiendo licor en el bar “La Acequia”, situado en la cuadra 14 de la calle Nicolás de Piérola. Según testigos, en ese momento se originó una fuerte discusión con unos individuos e incluso por poco y se van a los golpes.

Posteriormente, Brayan Colunche y Ronaldo Rojas salieron del local bailable y subieron al vehículo motorizado y se dirigían por la calle Bambamarca. De pronto en ese instante apareció una motocicleta con dos desconocidos, siendo uno de ellos provisto de un arma de fuego disparó hasta en cinco oportunidades contra la mototaxi donde estaba “Brayan” y “Gemelo”.

Dos proyectiles le impactaron en el tórax a “Brayan”, mientras que a “Gemelo” le cayó en el rostro quedando los dos gravemente heridos.Colunche Yuquín fue trasladado por sus familiares y vecinos hacia el servicio de emergencia del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, donde desafortunadamente el médico de turno nada pudo hacer para salvarle la vida debido a que llegó sin signos vitales. Al otro muchacho lo condujeron al Hospital Regional Lambayeque donde su estado de salud es crítico.

Hasta el lugar de los hechos se hicieron presentes los agentes del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes iniciaron con las diligencias para poder identificar a los criminales que acabaron con la vida de uno de ellos y dejaron grave al otro joven, quien también tiene denuncias policiales.

Antecedentes

Los detectives informaron que, según las investigaciones, Colunche Yuquín era integrante de una red delictiva encabezada por el sicario José Ronal Tingal Coronel (a) “Loco Julio”, quien estaría vinculado a la organización criminal “La Nueva Generación del Crimen”.

Asimismo, en el 2022, el occiso fue detenido por los agentes de la Comisaría de Campodónico, luego de ser denunciado por Rosalía Ruiz, quien aseguró que este la interceptó en el pueblo joven San Antonio para exigirle el pago de un cupo de dinero. Para ello la amenazó de muerte con un revólver.

El finado también cuenta con denuncias por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto.

De igual manera, “Gemelo” en abril del presente año fue arrestado por los efectivos PNP del Escuadrón de Emergencia, al ser sindicado de haber arrebatado un iPhone 17 Pro Max valorizado en S/7,500 a un estudiante en la intersección de la avenida Balta con la calle Francisco Cabrera, en pleno centro de la capital de la Amistad.

En el 2025, este mismo facineroso cayó en banda criminal “Los gemelos de San Antonio” implicados en asalto y robo bajo la modalidad de falsos mototaxistas. Estuvo detenido junto a sus cómplices por unos días, pero luego les dieron libertad, pero aún continúaban sus procesos.