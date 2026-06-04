Las pistas de la región Lambayeque volvieron a teñirse de sangre, pues esta vez dos personas perdieron la vida en un violento accidente de tránsito.

El lamentable suceso se registró ayer por la tarde, cuando el tráiler de carga pesada de placa Z4K-751 y remolque T4O-989, conducido por Luis Alberto Díaz Ríos (34), circulaba por la carretera Chiclayo–Ferreñafe. De pronto, chocó aparatosamente contra la miniván de servicio público de matrícula P4S-441, cuyo chofer, Bertoni Alonso Mesta Riojas (45), transportaba a 12 pasajeros.

Tragedia

De acuerdo con el acta policial, el accidente ocurrió a la altura del “Molino Ferreñafe” y todo indica que el conductor de la pesada unidad habría intentado incorporarse a la vía sin percatarse de que el otro vehículo se encontraba cerca en su carril, por lo que el chofer no pudo hacer nada para frenar a tiempo.

La colisión por el lado izquierdo fue demasiado fuerte, dejando a algunos de los pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos, incluido el chofer de la miniván.

Otros transportistas que pasaban por el lugar, al percatarse de la tragedia, trataron de auxiliar a los agraviados rompiendo las puertas de la miniván para rescatarlos. Asimismo, dieron aviso a la Policía, cuyos efectivos, al llegar, trasladaron a los heridos al Hospital Referencial de Ferreñafe y al de EsSalud.

Lamentablemente, Bertoni Alonso Mesta Riojas y el menor Liam Gael M. Y. (5) no resistieron las graves lesiones, como traumatismos encéfalo craneanos (TEC) severos y traumatismos abdominales, falleciendo a consecuencia de estas.

Mientras tanto, otras 11 personas, entre adultos, jóvenes y adolescentes de 16 y 17 años, resultaron con lesiones de consideración; algunos de ellos se encuentran en estado crítico, por lo que fueron trasladados a hospitales y clínicas de Chiclayo, donde permanecen internados y en observación.

El conductor del tráiler, Luis Alberto Díaz Ríos, quedó detenido por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo.