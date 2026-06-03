Las estadísticas de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial muestran que a la fecha cuatro magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSLA) recibieron sanciones de suspensión de su cargo por presuntas faltas e inconducta.

Los casos aún se encuentran en manos de la instancia de control, para que la máxima instancia del Poder Judicial defina si se confirmarán estas medidas preventivas.

Carga procesal

Según el cargo ostentado, el mayor número de denuncias involucra a magistrados, con 2 mil 565. En auxiliares esa cifra se ubica en 863. La información llegó a través de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Sala Civil, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado y el Juzgado Civil.

Además, el reporte de sanciones indica que ocho jueces fueron amonestados, cuatro fueron multados y cuatro se encuentran con suspensión. De los procesos de destitución, desde el 2024 estos trámites no han concluido en el despido de algún magistrado.

Es preciso detallar que en cuanto a personal auxiliar, son 31 trabajadores judiciales comprendidos en amonestación (8), destitución (2), multa (20) y suspensión (1).

En lo que corresponde a la Corte de Lambayeque, hasta el mes de mayo, la Autoridad de Control también registró un total de 3 mil 338 denuncias, que autoridades y ciudadanos formularon por cinco motivos.

Los hechos por presunta “corrupción” suman 219 y el “retardo en la administración de justicia” 128; mientras que la “negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo” dio un resultado de 100 denuncias.

A través de “visitas jurisdiccionales” se registraron 224 hechos, pero “el incurrir en acto u omisión, que sin ser delito, vulnera los deberes del cargo” es lo que más se ha observado en los despachos judiciales, ya que se tienen 2 mil 657 casos contabilizados.

Dato

El año pasado, la Autoridad de Control reportó 7 magistrados con medidas de suspensión del ámbito de Lambayeque.