Rafael Ernesto Vela Barba, ex fiscal superior coordinador del Equipo Especial de Fiscales dedicado a las investigaciones del Caso Lava Jato, recibió un duro golpe institucional. La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público emitió la Resolución Final N.° 16-2026-ANC-MP-DGPAD-DS en la que declaró fundadas todas las quejas presentadas en su contra por presunta inconducta funcional. La resolución firmada por la fiscal adjunta suprema Giuliana Yanina Ortiz Zavaleta establece un paquete de sanciones que combina suspensiones directas con propuestas de destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Así, en total, se le imponen suspensiones que suman nueve meses sin goce de haber, distribuidas en tres infracciones administrativas muy graves contempladas en la Ley de la Carrera Fiscal y el Código de Ética del Ministerio Público. Lo más grave son las dos propuestas de destitución elevadas a la JNJ. La ANC solicita formalmente que Vela sea separado de manera definitiva de la carrera fiscal por infracciones vinculadas al artículo 47° de la Ley N° 30483.

¿Por qué se le sanciona? Según el documento de la ANC, el 23 y 24 de abril de 2023, Vela Barba declaró sobre aspectos procesales de fondo a los programas Panorama y Hablemos Claro sobre los casos Ecoteva e Interoceánica, lo cual está prohibido por la Ley de Carrera Fiscal.

El fiscal sostuvo en los dos casos que por Ecoteva, “son aproximadamente 15 millones de dólares que el señor Toledo no tiene cómo justificar” y que Toledo “eludió la justicia” y no hay que olvidar que estaba en el Perú (hasta antes de fugar). Otra sanción es por una falta grave al criticar a Patricia Benavides.