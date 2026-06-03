El Poder Judicial de Lambayeque dictó condena de cadena perpetua contra Jerzy Vicente Fuentes Vásquez, hallado responsable de los delitos de violación sexual en agravio de tres menores de edad, así como pornografía infantil y propagación de enfermedades contagiosas en grado de tentativa.

La sentencia fue lograda por el fiscal adjunto provincial Héctor López Pupuche, quien acreditó durante el juicio que el acusado habría captado a las víctimas entre 2022 y septiembre de 2025, para luego agredirlas sexualmente en su vivienda ubicada en el sector Casuarinas, distrito de Tumán, así como en otros puntos de la provincia de Chiclayo.

Hechos acusatorios

De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado registraba los hechos mediante dispositivos móviles, generando material de explotación sexual infantil que posteriormente era difundido y comercializado en entornos digitales. Para ello utilizaba el seudónimo “Cany Geraldine” en plataformas de mensajería como Telegram y WhatsApp, a través de las cuales ofrecía el contenido ilícito a cambio de pagos digitales.

La identificación del investigado se concretó tras labores de patrullaje virtual ejecutadas por la Policía de Delitos Informáticos, además del cruce de información con empresas operadoras de telecomunicaciones y registros del Reniec.

El Poder Judicial impuso la máxima sanción por el delito de violación sexual de menor de edad, así como penas de 11 años y 8 meses por pornografía infantil y un año y seis meses por propagación de enfermedades contagiosas en grado de tentativa.