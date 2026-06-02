La provincia de Chiclayo registra 100 puntos críticos en los cuales miles de personas podrían sufrir emergencias causadas por sismos o inundaciones.

Esta información es de gran importancia porque el Perú es un país sísmico y los ciudadanos necesitan prepararse ante posibles eventos de gran impacto.

Alerta

Cristina Huamanchumo Leytón, jefa de la Oficina de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), explicó que el riesgo aumenta para quienes habitan en infraestructura vulnerable o antigua.

“Son distintos factores los que elevan la vulnerabilidad de las personas; incluso está el hacinamientos en áreas habitacionales. En Chiclayo también hemos observado alto riesgo en el distrito de José Leonardo Ortiz. Por eso el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) tiene mapeados estos lugares”, declaró.

El área de Defensa Civil también estima que alrededor de 30 mil familias están expuestas, en caso de producirse un movimiento telúrico de gran magnitud, debido al hacinamiento, zonas inseguras y la autoconstrucción. Este último factor se observa en treinta pueblos jóvenes, asentamientos humanos y urbanizaciones.

A este escenario, se añade la situación la antigüedad de las redes de alcantarillado, pues, de ocurrir una emergencia, los colapsos y aniegos causarían daños a la salud.

Ejercicio

Distintas instituciones participaron en el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, el cual tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la ciudadanía.

En Chiclayo esta jornada se concentró en el pueblo joven Simón Bolívar, donde intervinieron las brigadas conformadas por escolares de la institución educativa “Augusto Salazar Bondy”. Al término de la actividad, el COER reportó 81 fallecidos y 10 mil familias damnificadas.

Pronto será el “Día de la solidaridad y de la reflexión ante los desastres naturales” por el terremoto del 31 de mayo de 1970.