La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso dejar sin efecto la designación de la fiscal provincial Magaly Quiroz Caballero como fiscal delegada de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, y designó en su reemplazo a la fiscal Ana Zegarra Azula.

El relevo de Magaly Quiroz ocurre, además, en un contexto particular. Según fuentes confiables, la magistrada venía realizando diligencias preliminares vinculadas al concurso CAS N.° 028-2026 del Ministerio Público en Lambayeque, proceso que posteriormente fue objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades relacionadas con una declaración jurada sobre impedimento por nepotismo.

Carga procesal

La decisión fue formalizada mediante la Disposición Administrativa N.° 653-2026-MP-FN-FSCNEDCF, que sustenta el relevo en presuntas deficiencias en la distribución de la carga procesal entre los despachos fiscales.

De acuerdo con el cuadro oficial al 30 de abril de 2026, el Segundo Despacho registra 343 casos en trámite, bajo la titularidad de la fiscal Ana Zegarra; el Tercer Despacho, 319 casos, con el fiscal José Guevara Gilarmas a la cabeza; y el Primer Despacho, 306 casos, con la fiscal Magaly Quiroz como titular; mientras que el Cuarto Despacho alcanza 284 casos, con la magistrada Karim Ninaquispe como titular.

La propia información institucional precisa que el primer, segundo y tercer despacho cuentan con el mismo número de fiscales, lo que llevó a la Coordinación Nacional a concluir que existía una distribución no equitativa de la carga procesal.

Sin embargo, el análisis de los datos muestra que la diferencia entre el despacho con mayor carga (343 casos) y el de menor carga entre los tres principales (306 casos) es de 37 expedientes, lo que representa una brecha relativamente moderada dentro del universo total de 1,252 casos registrados en la fiscalía corporativa.

La resolución no incorpora indicadores de desempeño como número de acusaciones presentadas, carpetas concluidas, sentencias obtenidas o tiempos de tramitación, elementos que usualmente complementan la evaluación de gestión en despachos fiscales.

Tampoco se consigna si existieron observaciones previas, requerimientos de corrección o medidas graduales antes de optar por el cambio de fiscal delegada.