La Policía Nacional continúa haciéndoles frente a los delincuentes para evitar que sigan cometiendo sus fechorías. Esta vez, arrestó a un individuo implicado en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada.

La intervención se registró ayer por la mañana, cuando agentes del Área de Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) se trasladaron en comisión reservada de servicio hasta la ciudad de Piura y detuvieron en flagrancia delictiva a Danny Fausto Lazo Saucedo, de 47 años de edad.

Coacción

De acuerdo con la información policial, esta intervención se realizó luego de que el subgerente de la empresa de “Transportes Chiclayo Exprés”, identificado con las iniciales J.R.S.C. (42), se presentara en la sede policial para denunciar que era víctima de extorsión.

El agraviado aseguró que sujetos desconocidos, a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, le exigían el pago de S/ 20 000 a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes patrimoniales.

Desde el número 992093344 los extorsionadores le escribieron el último sábado lo siguiente “Acá ya le hemos hablado a tu hermano, tú que no te alineas te vamos a matar ya te lo hemos demostrado la ve pasada. Te metimos plomo en tu casa te acuerdas, acá con tu familia va ser con tus seres queridos con todo y carro te vamos a quemar acá. Te Alineas con 20 mil soles o te mueres conversa con Julio. Él como cabeza como directivo Que haga una solución acá te vamos a dar una cuenta BCP, para que deposites 47523133007032 BCP, 5 mil adelante luego depositas lo restante. Tú que. vas a la Policía, te vamos a matar ya te hemos demostrado”, se lee e incluso le dieron hasta las 8 de la noche para que deposite.

Ante esta situación, los detectives iniciaron las diligencias. Para ello, primero identificaron al propietario de la cuenta y luego ejecutaron un operativo al mando del coronel PNP Luis Revilla Plasencia. Posteriormente, se trasladaron hasta el caserío Los Ejidos del Norte, sector Las Mercedes, en Piura, donde finalmente capturaron al implicado.

Ayer, por la tarde, Danny Fausto Lazo Saucedo fue trasladado a la ciudad de Chiclayo para continuar con las respectivas diligencias.

Cabe precisar que el último titular de la línea incriminada N.° 992 093 344 pertenece a Henry Sandoval Mendoza. De igual manera, el otro número de celular utilizado por los extorsionadores, 969226088, figura a nombre de Linda Yesenia Alzamora Huertas.

Se tuvo conocimiento de que la Policía ya se encuentra tras sus pasos para lograr su detención y, de esta manera, desarticular la red criminal dedicada a la extorsión.