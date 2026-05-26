El Poder Judicial de Lambayeque sentenció al docente Carlos Alberto Vásquez Cieza (34) a la pena de 6 años y 8 meses de cárcel efectiva por el delito cohecho pasivo propio.

Sentencia

Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2025, cuando el condenado, en su condición de docente del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa, Elvira García y García, solicitó a una de sus alumnas videos y fotografías de contenido sexual con la finalidad de aprobarla en el curso.

La menor de iniciales X.C.T.M. (13) grabó al docente cuando le hace dicha proposición y se lo comunicó a su madre, quien hizo la denuncia en la comisaría de Campodónico, logrando que los agentes detuvieran al profesor en las instalaciones del colegio.

“Envíame tu pack y te apruebo. Fotos con todo cara que salga y también un video cuando vas al baño. Lo envías hoy día, porque a la media noche cierro el registro”, se escucha decir al profesor en la grabación de audio.

La fiscal María Eneque Yauce logró la sentencia que también incluye el pago de 12 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado e inhabilitación para ejercer cargo público durante 10 años.