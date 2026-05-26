Extrañas movidas. El coronel PNP Carlos Quipuscoa Peralta, jefe de la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública (Dircocor - Lima), dispuso que un agente a cargo de importantes investigaciones en Chiclayo (región Lambayeque) sea transferido a otra área.

Mediante el oficio N° 648 dirigido al Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción - Chiclayo (Depdicc), ordenó que en forma inmediata, el suboficial Santos Castillo Fernández sea transferido a la División Policial de Orden y Seguridad (Divpos).

Detalles

Aduciendo una “reasignación por necesidad del servicio”, el oficial le solicitó al mayor PNP, Jorge Romero Carranza (jefe de la Depdicc), ejecutar dicha disposición, relevando al efectivo policial de los expedientes a su cargo .

Coincidentemente, esta orden fue remitida por el coronel Quipuscoa el 21 de mayo de 2026, un día ante de la toma de declaraciones que tenía programado realizar el efectivo policial, a los empresarios implicados en contratos irregulares con EsSalud – Lambayeque.

Al tomar conocimiento de esta situación, la fiscal Karin Ninaquispe, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, solicitó por escrito al general PNP Walter Ramos Gómez, director contra la corrupción - Lima, dejar sin efecto la mencionada reasignación.

Precisó que el instructor Santos Castilllo se encuentra a cargo de la carpeta fiscal N° 124-2026, en la cual se investigan los procesos de contratación de servicios de alimentos en el hospital Luis Heysen.

“Ya se han realizado diversas diligencias y se encuentran programadas varias declaraciones en los próximos días. En ese sentido, la reasignación del referido instructor afectaría el desarrollo de una investigación completa que contiene documentación en proceso de revisión y evaluación bajo su responsabilidad”, manifestó.

Dato

Gustavo Horna Novoa, consuegro de César Acuña y la contratista Magna Sánchez Terán han sido citados a declarar y el cambio los favorecería.