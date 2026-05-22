Durante un operativo simultáneo en las regiones de Amazonas y Lambayeque, la Policía capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Intocables de Chachapoyas”, implicados en el presunto delito de homicidio calificado.

Una de las intervenciones se registró el último martes, cuando agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde arrestaron al deportista del plantel del Pirata Fútbol Club, Jorge Velayarce Baca (32), alias “Koki”, sindicado de ser el cabecilla de la mencionada red delictiva.

Intervención

De acuerdo con la información policial, Velayarce Baca fue capturado en momentos en que entrenaba con sus compañeros de fútbol en el complejo deportivo “La Videnita”, ubicado en la intersección de la avenida Elvira García y García con la calle Soberanía, en Chiclayo.

Esta medida se ejecutó en cumplimiento de la Resolución Judicial N.° 01 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chachapoyas, que ordenó su detención preliminar por siete días, además del allanamiento y descerraje de varios inmuebles en ambas regiones.

De forma simultánea, en Chachapoyas y Luya se intervino a los otros tres integrantes identificados como José Nicolás Tafur Gomes (44), alias “Oso”, quien tenía en su poder un revólver calibre 38 con siete municiones, dos celulares y S/ 490 en efectivo; Luis Fernando Huamán Vigo (27), alias “Luchito” o “Mecánico”; así como Haldor Humberto Ampuero Carhuayano (50), apodado “Buitre” o “Aldor”.

Durante los allanamientos también se incautaron ocho celulares, dos vehículos, una escopeta Gladius calibre 5.3 milímetros, 50 municiones, un cartucho de escopeta, una réplica de pistola Glock, una laptop y diversa documentación. Todos estos bienes fueron puestos a disposición de la Policía Judicial de Chiclayo y Chachapoyas para las diligencias de ley.

Son investigados por el homicidio calificado de Abel Vargas Zuta, ocurrido la noche del 10 de febrero de 2026 en Chachapoyas. La víctima fue hallada sin vida dentro de su camioneta de placa M50-825, en el trayecto de la ruta Chachapoyas–sector Limón Punta, a unos 200 metros de los lotes de Shebrad.

En ese entonces, los detectives informaron que Vargas Zuta presentaba heridas por arma blanca en el tórax y el cuello. Asimismo, se tuvo conocimiento de que, el día del asesinato, la víctima salió de su domicilio un día antes y posteriormente se informó a sus familiares que había fallecido.

Según las investigaciones realizadas por las respectivas autoridades, a partir de testimonios de testigos clave, cámaras de seguridad y otros elementos de convicción, todo apunta a que los responsables serían los capturados.